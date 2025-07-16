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16 июля, 06:18

Мощный взрыв снёс второй этаж дома под Новосибирском

Взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр под Новосибирском

Обложка © VK / АСТ-54 Новосибирск

Обложка © VK / АСТ-54 Новосибирск

Взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. ЧП произошло в доме №11, пишут местные паблики.

Видео © VK / АСТ-54 Новосибирск

Здание газифицировано, что могло стать причиной происшествия. На кадрах с места событий видно, что взрыв снёс весь второй этаж. Сотрудники МЧС уже приступили к осмотру дома. По данным НГС, пострадала женщина, её забрали в больницу. Согласно предварительным сведениям МЧС, под завалами может находиться человек.

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Ранее взрыв газа произошёл в пятиэтажке на улице Космонавтов в городе Ершов Саратовской области. В результате повреждено несколько квартир — на кадрах видно, что повреждения есть на 5 и 4 этаже. На месте работают экстренные службы.

Андрей Бражников
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