Мощный взрыв снёс второй этаж дома под Новосибирском
Взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр под Новосибирском
Обложка © VK / АСТ-54 Новосибирск
Взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. ЧП произошло в доме №11, пишут местные паблики.
Видео © VK / АСТ-54 Новосибирск
Здание газифицировано, что могло стать причиной происшествия. На кадрах с места событий видно, что взрыв снёс весь второй этаж. Сотрудники МЧС уже приступили к осмотру дома. По данным НГС, пострадала женщина, её забрали в больницу. Согласно предварительным сведениям МЧС, под завалами может находиться человек.
Ранее взрыв газа произошёл в пятиэтажке на улице Космонавтов в городе Ершов Саратовской области. В результате повреждено несколько квартир — на кадрах видно, что повреждения есть на 5 и 4 этаже. На месте работают экстренные службы.