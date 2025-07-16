Мощный взрыв снёс второй этаж дома под Новосибирском

Взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. ЧП произошло в доме №11, пишут местные паблики.

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Здание газифицировано, что могло стать причиной происшествия. На кадрах с места событий видно, что взрыв снёс весь второй этаж. Сотрудники МЧС уже приступили к осмотру дома. По данным НГС, пострадала женщина, её забрали в больницу. Согласно предварительным сведениям МЧС, под завалами может находиться человек.