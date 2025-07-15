Находящийся в розыске мужчина залез в дом бывшей в Москве и устроил взрыв

В Новой Москве мужчина разбил окно в частном доме, залез внутрь и устроил взрыв, после чего попытался скрыться, но был задержан правоохранителями. О случившемся сообщает Росгвардия и публикует кадры с нарушителем.

Мужчина влез в дом к бывшей и пострадал. Видео © Пресс-служба Росгвардии

«Неизвестный мужчина разбил окно и проник в дом. Вскоре после этого произошёл взрыв, и мужчина скрылся с места происшествия. В результате оперативных действий предполагаемый нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемым оказался 29-летний уроженец Саратовской области, который находится в федеральном розыске за нарушения ПДД, в Москве он залез в дом к своей бывшей девушке, когда там никого не было. Во время взрыва нарушитель получил травмы и ожоги, его отправили в больницу, после чего им займётся полиция.