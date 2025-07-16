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Регион
16 июля, 08:25

Песков: Все положения ядерной доктрины РФ продолжают действовать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Положения ядерной доктрины России продолжают действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ядерная доктрина же действуетсоответственно, все её положения действуют. Это один из основополагающих документов», — сказал он журналистам.

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Напомним, что вопроса о ядерной доктрине президент РФ Владимир Путин коснулся на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он напомнил, что, согласно положениям доктрины, Москва может ответить на внешнюю агрессию только зеркально.

Александра Вишнякова
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