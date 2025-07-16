Песков: Все положения ядерной доктрины РФ продолжают действовать
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Положения ядерной доктрины России продолжают действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ядерная доктрина же действует — соответственно, все её положения действуют. Это один из основополагающих документов», — сказал он журналистам.
Напомним, что вопроса о ядерной доктрине президент РФ Владимир Путин коснулся на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он напомнил, что, согласно положениям доктрины, Москва может ответить на внешнюю агрессию только зеркально.