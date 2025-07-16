Новый дрон-тяжеловес «Сварог» начнёт доставлять провизию российским бойцам на передовой

Российским бойцам передадут на фронт дроны-тяжеловесы линейки «Сварог», которые способны брать на себя полезную нагрузку весом до 50 килограммов. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics. Беспилотник будет использоваться ВС РФ уже с августа в целях снабжениях наших солдат провизией и лекарствами на труднодоступных участках в зоне СВО.

«В августе в зоне СВО начнётся применение грузового дрона-тяжеловеса линейки «Сварог» с полезной нагрузкой до 50 килограммов. Аппарат был разработан и испытан совместно с нашими партнёрами. Сейчас машины снабжения противник просто нещадно расстреливает. Только за время моей командировки на ЛБС [линию боевого соприкосновения] за неделю украинцы сожгли 10 машин доставки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, применение дронов для снабжения бойцов на передовой становится жизненно необходимым и помогает сохранить жизни. В основном беспилотники отправляются на задание в ночное время, чтобы избежать «встречи» с противником. Представитель производителя отметил, что стоимость новой модели дрона получилась ниже как минимум в два раза.