Россияне попали в очаг антисанитарии в Анталье, отдав за путёвки 700 тысяч рублей

Туристы из России, прибывшие на отдых в Анталью, столкнулись с вопиющей антисанитарией в местном «премиальном» отеле, несмотря на высокие цены.

Отель на картинке. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Екатерина, рассказавшая о ситуации нашим коллегами из SHOT ПРОВЕРКИ, заплатила 700 тысяч рублей за путёвку в пятизвездочный отель Ducala Lara, привлечённая его безупречными фотографиями в Интернете. Однако реальность оказалась далека от обещанного.

Отель на картинке. Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Отель в реальности. Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Номер, в который заселили Екатерину, находился в ужасном состоянии после предыдущих гостей и не был убран. Многие удобства — лифт, кондиционер и сауна — не функционировали. В ресторане еду подавали в посуде со сколами, а после принятия душа в номерах возникали протечки.





Отдыхающие также жаловались на строительные работы, ведущиеся на территории отеля, и регулярные отключения воды и электричества. Из-за неработающих лифтов родители с колясками были вынуждены подниматься по лестницам. Кроме того, возникали проблемы с бронированием: некоторые гости получали номера, отличающиеся от забронированных. Семьи с детьми были вынуждены ютиться по четыре человека на одной кровати.

Стоимость одной ночи в Ducala Lara варьируется от 30 до 60 тысяч рублей, что делает ситуацию ещё более возмутительной для обманутых туристов.