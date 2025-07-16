Россияне попали в очаг антисанитарии в Анталье, отдав за путёвки 700 тысяч рублей
SHOT: Россияне пожаловались на антисанитарию в 5-звёздочном отеле в Анталье
Туристы из России, прибывшие на отдых в Анталью, столкнулись с вопиющей антисанитарией в местном «премиальном» отеле, несмотря на высокие цены.
Екатерина, рассказавшая о ситуации нашим коллегами из SHOT ПРОВЕРКИ, заплатила 700 тысяч рублей за путёвку в пятизвездочный отель Ducala Lara, привлечённая его безупречными фотографиями в Интернете. Однако реальность оказалась далека от обещанного.
Отель в реальности. Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА
Номер, в который заселили Екатерину, находился в ужасном состоянии после предыдущих гостей и не был убран. Многие удобства — лифт, кондиционер и сауна — не функционировали. В ресторане еду подавали в посуде со сколами, а после принятия душа в номерах возникали протечки.
Отдыхающие также жаловались на строительные работы, ведущиеся на территории отеля, и регулярные отключения воды и электричества. Из-за неработающих лифтов родители с колясками были вынуждены подниматься по лестницам. Кроме того, возникали проблемы с бронированием: некоторые гости получали номера, отличающиеся от забронированных. Семьи с детьми были вынуждены ютиться по четыре человека на одной кровати.
Стоимость одной ночи в Ducala Lara варьируется от 30 до 60 тысяч рублей, что делает ситуацию ещё более возмутительной для обманутых туристов.
Это уже не первый подобный случай. Отправившись в Египет за долгожданным отдыхом, российские туристы оказались неприятно удивлены, попав в отель Sunrise Alora Aqua Park Resort, находящийся в стадии активной стройки. Вместо обещанного морского пейзажа, их взору открылись строительные площадки. Путёвка на неделю обошлась паре почти в 200 тысяч рублей.
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