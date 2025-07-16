Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 10:32

Депутат Луговой после расследования Life.ru направил обращение по поводу Zielinski & Rozen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikkimeel

Депутат Госдумы Андрей Луговой после расследования Life.ru направил обращение прокурору Московской области с просьбой проверить деятельность израильской косметической компании Zielinski & Rozen. По данным нашей редакции, продукция бренда, широко представленного в России, оказывает поддержку украинским вооружённым силам и отправляет на передовую мыло и другую косметику собственного производства.

«Если подтвердится, что Zielinski & Rozen действительно снабжали ВСУ, избежать последствий не удастся. Таким бизнесменам-гипокритам грозит как минимум потеря производств и обширного рынка сбыта в России», — заявил Луговой.

Предательский парфюм: Почему Zielinski & Rozen работает на Украину, а зарабатывает деньги в России
Предательский парфюм: Почему Zielinski & Rozen работает на Украину, а зарабатывает деньги в России

Ранее в украинских соцсетях появились фотографии бойцов ВСУ с коробками Zielinski & Rozen, а также посты с символикой «дружбы Украины и Израиля» и проукраинскими лозунгами. Life.ru узнал, кто владеет этим бизнесом и сколько он зарабатывает.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Госдума
  • Андрей Луговой
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar