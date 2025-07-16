Депутат Госдумы Андрей Луговой после расследования Life.ru направил обращение прокурору Московской области с просьбой проверить деятельность израильской косметической компании Zielinski & Rozen. По данным нашей редакции, продукция бренда, широко представленного в России, оказывает поддержку украинским вооружённым силам и отправляет на передовую мыло и другую косметику собственного производства.

«Если подтвердится, что Zielinski & Rozen действительно снабжали ВСУ, избежать последствий не удастся. Таким бизнесменам-гипокритам грозит как минимум потеря производств и обширного рынка сбыта в России», — заявил Луговой.