Депутат Луговой после расследования Life.ru направил обращение по поводу Zielinski & Rozen
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Депутат Госдумы Андрей Луговой после расследования Life.ru направил обращение прокурору Московской области с просьбой проверить деятельность израильской косметической компании Zielinski & Rozen. По данным нашей редакции, продукция бренда, широко представленного в России, оказывает поддержку украинским вооружённым силам и отправляет на передовую мыло и другую косметику собственного производства.
«Если подтвердится, что Zielinski & Rozen действительно снабжали ВСУ, избежать последствий не удастся. Таким бизнесменам-гипокритам грозит как минимум потеря производств и обширного рынка сбыта в России», — заявил Луговой.
Ранее в украинских соцсетях появились фотографии бойцов ВСУ с коробками Zielinski & Rozen, а также посты с символикой «дружбы Украины и Израиля» и проукраинскими лозунгами. Life.ru узнал, кто владеет этим бизнесом и сколько он зарабатывает.