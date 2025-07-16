Звезда НХЛ может вернуться в Россию за 100 миллионов в год

Российский хоккеист Артемий Панарин может вернуться в РФ. Об этом сообщает «Mash на спорте». Телеграм-канал узнал, что нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» надоело жить в США, он хочет перебраться в Москву.

У форварда остался год контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по которому он получает 11,6 миллиона долларов в год. 33-летний спортсмен считает, что его карьера подходит к концу, поэтому он готов вернуться в родную страну и, как утверждают источники, уже не первый месяц ищет квартиру в столице.

Среди кандидатов на Панарина называются ЦСКА и «Динамо», однако армейцы не платят игрокам больше 75 миллионов рублей в год, в то время как хоккеист рассчитывает на 100-120. Что касается бело-голубых, то в их составе Панарин сможет сыграть с Александром Овечкиным, который, как ожидается, вернётся в «Динамо» из «Вашингтона» через год.