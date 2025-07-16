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16 июля, 14:10

Звезда НХЛ может вернуться в Россию за 100 миллионов в год

Mash на спорте: Артемий Панарин может перейти из Рейнджерс в Динамо или ЦСКА

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российский хоккеист Артемий Панарин может вернуться в РФ. Об этом сообщает «Mash на спорте». Телеграм-канал узнал, что нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» надоело жить в США, он хочет перебраться в Москву.

У форварда остался год контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по которому он получает 11,6 миллиона долларов в год. 33-летний спортсмен считает, что его карьера подходит к концу, поэтому он готов вернуться в родную страну и, как утверждают источники, уже не первый месяц ищет квартиру в столице.

Среди кандидатов на Панарина называются ЦСКА и «Динамо», однако армейцы не платят игрокам больше 75 миллионов рублей в год, в то время как хоккеист рассчитывает на 100-120. Что касается бело-голубых, то в их составе Панарин сможет сыграть с Александром Овечкиным, который, как ожидается, вернётся в «Динамо» из «Вашингтона» через год.

Панарин не стал комментировать слухи о сексуальных домогательствах
Панарин не стал комментировать слухи о сексуальных домогательствах

В России Панарин играл за «Витязь», «АК Барс» и СКА. В НХЛ он выступает с 2015 года, с 2019-го за «рейнджеров».

Никита Никонов
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