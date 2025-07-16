Администрация Трампа сожгла печенье для 1,5 млн голодающих детей

Администрация Дональда Трампа приказала уничтожить почти 500 тонн печенья, предназначенного для гуманитарной помощи детям в Пакистане и Афганистане. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Эту партию закупило агентство USAID ещё при президенте Джо Байдене — на неё было потрачено около $800 тысяч. Однако после того как при Трампе была приостановлена программа внешней помощи, попытки сотрудников агентства получить разрешение на отправку продовольствия за рубеж остались без ответа. Тем временем у продукции истекает срок годности.

«Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся… Эта еда, предназначавшаяся для детей, превратится в пепел», — пишет издание.

По оценке The Atlantic, этого объёма печенья хватило бы, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели. На само уничтожение партии потребуется ещё $130 тысяч — за счёт американских налогоплательщиков.