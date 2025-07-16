Голикова выступила против введения зарплаты за рождение ребёнка
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Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера РФ, заявила, что выплата заработной платы за рождение ребёнка — неудачная инициатива. Появление детей относится к сфере семейных ценностей и отношений, а не к трудовой деятельности. В связи с этим, по её словам, выплачивать зарплату за рождение ребёнка было бы некорректно. Такой комментарий она дала во время выступления на правительственном часе в Государственной думе.
Голикова отметила, что зарплата — это результат отношений между работником и работодателем, которые регулируются трудовым кодексом. Рождение ребёнка — это не то, что можно измерить в терминах труда.
«Все-таки рождение ребёнка — это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребёнка — это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата — это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя», — сказала она.
Напомним, экономист Алексей Зубец выступил за идею, что в России воспитание детей должно стать оплачиваемой деятельностью, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Он отметил, что рождение ребёнка часто снижает уровень доходов семьи, особенно при появлении второго или третьего малыша. Зубец предложил компенсировать затраты родителей, чтобы рождение детей, включая первого, не вело к бедности, а способствовало повышению благосостояния.