Голикова выступила против введения зарплаты за рождение ребёнка

Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера РФ, заявила, что выплата заработной платы за рождение ребёнка — неудачная инициатива. Появление детей относится к сфере семейных ценностей и отношений, а не к трудовой деятельности. В связи с этим, по её словам, выплачивать зарплату за рождение ребёнка было бы некорректно. Такой комментарий она дала во время выступления на правительственном часе в Государственной думе.

Голикова отметила, что зарплата — это результат отношений между работником и работодателем, которые регулируются трудовым кодексом. Рождение ребёнка — это не то, что можно измерить в терминах труда.

«Все-таки рождение ребёнка — это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребёнка — это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата — это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя», — сказала она.