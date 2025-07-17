«Смотрюсь огромной мощной женщиной»: Звезда КВН Борщева раскрыла секрет стройности

Известная российская юмористка Елена Борщева в интервью Леди Mail раскрыла не только свои творческие замыслы, но и поделилась подходами к поддержанию желаемой формы. Она поделилась, что, набрав всего пять килограммов, может стать просто огромной.

«Я не ем всё подряд, чтобы поддерживать комфортный для себя вес. Он отличается от того, к которому я стремилась десять лет назад — сегодня я уже понимаю, что, сильно похудев, буду выглядеть измождённой», — поделилась актриса.

Она отметила, что её высокий рост (181 см) является неплохим преимуществом, ведь ей легче выглядеть стройной. Однако Борщева регулярно встаёт на весы и следит за цифрами, которые там всплывают.

«Набрав пять лишних кг, сразу же смотрюсь такой огромной мощной женщиной. Чтобы этого не происходило, я не ем по вечерам и по совету своего врача исключила из рациона белый сахар и дрожжи», — добавила артистка.

Бывшая КВНщица сказала, что иногда она и вовсе весь день ничего не ест, такое происходит раз в неделю. Борщёва объясняет осторожное отношение к вредным продуктам состоянием здоровья. В студенческие годы, когда финансовые трудности и постоянные гастроли диктовали меню из доширака разного цвета, у неё развился гастрит. Сегодня актриса тщательно контролирует рацион, чтобы чувствовать себя хорошо и сохранять энергию для работы и жизни.