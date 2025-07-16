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16 июля, 18:42

Песков: Ереван ведёт разновекторную политику и изучает вопрос вступления в ШОС

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы радиостанции «Маяк», высказался о текущих внешнеполитических шагах Еревана. По его словам, армянское руководство придерживается мнения о проведении многовекторной политики, что проявляется, в частности, в интересе к ШОС.

Песков подчеркнул, что определение внешнеполитического курса является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание на кажущийся Еревану эффективным подход к построению международных отношений через одновременное взаимодействие с различными объединениями.

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Данное заявление прозвучало на фоне недавнего выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в ходе пресс-конференции назвал более вероятным выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности, чем возобновление полноценного участия в этой структуре.

Артём Гапоненко
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