Песков: Ереван ведёт разновекторную политику и изучает вопрос вступления в ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы радиостанции «Маяк», высказался о текущих внешнеполитических шагах Еревана. По его словам, армянское руководство придерживается мнения о проведении многовекторной политики, что проявляется, в частности, в интересе к ШОС.

Песков подчеркнул, что определение внешнеполитического курса является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание на кажущийся Еревану эффективным подход к построению международных отношений через одновременное взаимодействие с различными объединениями.