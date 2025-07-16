Песков: Ереван ведёт разновекторную политику и изучает вопрос вступления в ШОС
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы радиостанции «Маяк», высказался о текущих внешнеполитических шагах Еревана. По его словам, армянское руководство придерживается мнения о проведении многовекторной политики, что проявляется, в частности, в интересе к ШОС.
Песков подчеркнул, что определение внешнеполитического курса является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание на кажущийся Еревану эффективным подход к построению международных отношений через одновременное взаимодействие с различными объединениями.
Данное заявление прозвучало на фоне недавнего выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в ходе пресс-конференции назвал более вероятным выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности, чем возобновление полноценного участия в этой структуре.