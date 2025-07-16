Пашинян: Армения с большой вероятностью выйдет из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна, скорее всего, покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем восстановит своё участие в ней. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ереване.

Ещё в феврале 2024 года он объявил о замораживании участия Армении в организации, объяснив это тем, что по меньшей мере два государства — члены ОДКБ помогли Азербайджану подготовиться к войне в Нагорном Карабахе. При этом он не стал называть эти страны. Пашинян также утверждал, что военные действия 2020 года были направлены на уничтожение армянской независимости. В марте этого года Ереван отказался от финансирования ОДКБ. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что членство в ОДКБ отвечает интересам самой Армении. А ранее сегодня стало известно, что Армения направила официальное обращение о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).