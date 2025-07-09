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9 июля, 11:47

МИД РФ назвал недружественным действием запрет на въезд россиянам в Армению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Serhii Ivashchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Serhii Ivashchuk

Россия расценивает запрет на въезд своим гражданам в Армению как недружественный шаг, заявил МИД РФ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные действия противоречат союзническому духу отношений между двумя странами.

«Мы неоднократно призывали армянских партнеров прекратить эту порочную практику. Подобные меры не соответствуют характеру союзничества, который лежит в основе российско-армянского взаимодействия», — заявила она на брифинге.

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Захарова напомнила, что вопрос поднимался во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереван в мае.

«Мы предложили армянской стороне конкретные шаги. Теперь ожидаем их реакции», — подчеркнула дипломат.

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Ранее экс-сенатору Совета Федерации Францу Клинцевичу отказали во въезде в Армению. Причины запрета пограничные власти не пояснили.

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Марина Фещенко
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