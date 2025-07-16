Пашинян: Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию

Армения направила официальное обращение о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

«Да, мы подали заявку на членство в ШОС. Это часть нашей стратегии по выстраиванию сбалансированной внешней политики, и мы намерены продолжать эту работу», — подчеркнул он.

Пашинян напомнил, что Армения уже является партнёром организации и шаг к полноправному участию — продуманный и последовательный.

«Это не решение с бухты-барахты», — добавил Пашинян.