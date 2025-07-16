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16 июля, 09:40

Пашинян: Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

Армения направила официальное обращение о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

«Да, мы подали заявку на членство в ШОС. Это часть нашей стратегии по выстраиванию сбалансированной внешней политики, и мы намерены продолжать эту работу», — подчеркнул он.

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Пашинян напомнил, что Армения уже является партнёром организации и шаг к полноправному участию — продуманный и последовательный.

«Это не решение с бухты-барахты», — добавил Пашинян.

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международное объединение, созданное для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между государствами Евразии. В неё входят такие страны, как Россия, Китай, Индия, Пакистан и другие. Организация играет важную роль в обеспечении региональной безопасности, развитии торговли и координации в борьбе с терроризмом.

Марина Фещенко
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