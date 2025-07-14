Трамп приписал себе заслуги в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном находится на финальной стадии и может завершиться в ближайшее время.

«Мы решили ещё один важный вопрос — Армения и Азербайджан. Похоже, этот конфликт подходит к концу. К успешному завершению», — заявил Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.