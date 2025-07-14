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14 июля, 15:46

Трамп приписал себе заслуги в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией

Трамп: Конфликт между Арменией и Азербайджаном близок к успешному завершению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jonah Elkowitz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном находится на финальной стадии и может завершиться в ближайшее время.

«Мы решили ещё один важный вопрос — Армения и Азербайджан. Похоже, этот конфликт подходит к концу. К успешному завершению», — заявил Трамп на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

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В Кремле оценили прямые переговоры Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

На днях сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президента Азербайджана Ильхам Алиев встретились в столице ОАЭ Абу-Даби. Главной темой переговоров стало заключение мирного договора между Ереваном и Баку.

Марина Фещенко
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