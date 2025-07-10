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Регион
10 июля, 10:17

В Кремле оценили прямые переговоры Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

Песков: Россия приветствует факт прямого диалога Армении и Азербайджана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия приветствует переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые проходят в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что заключение мирного договора привнесло бы в регион Южного Кавказа дополнительную стабильность и предсказуемость.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президента Азербайджана Ильхам Алиев встретились в столице ОАЭ Абу-Даби. Главной темой переговоров является заключение мирного договора между Ереваном и Баку.

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6 октября 2022 года на саммите в Праге при посредничестве западных лидеров Пашинян впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества армянский премьер подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км – включая Карабах. Ереван и Баку согласовали мирный договор и в скором времени намерены его подписать.

Александр Юнашев
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