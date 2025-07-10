В Кремле оценили прямые переговоры Пашиняна и Алиева в Абу-Даби

Россия приветствует переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые проходят в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что заключение мирного договора привнесло бы в регион Южного Кавказа дополнительную стабильность и предсказуемость.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президента Азербайджана Ильхам Алиев встретились в столице ОАЭ Абу-Даби. Главной темой переговоров является заключение мирного договора между Ереваном и Баку.