Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 08:05

Алиев и Пашинян проводят переговоры по мирному договору в Абу-Даби

Обложка © Пресс-служба Никола Пашиняна

Обложка © Пресс-служба Никола Пашиняна

В Абу-Даби стартовали переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, центральной темой которых является тема заключения мирного договора.

Видео © Пресс-служба Никола Пашиняна

«Встреча с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», – сообщила пресс-служба Пашиняна, показав видео с переговоров.

6 октября 2022 года на саммите в Праге при посредничестве западных лидеров премьер-министр Армении впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км – включая Нагорный Карабах. Ереван и Баку согласовали мирный договор и в скором времени намерены его подписать.

Пашинян нашёл выгоду в утрате Арменией Карабаха
Пашинян нашёл выгоду в утрате Арменией Карабаха
Андрей Бражников
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar