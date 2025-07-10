Алиев и Пашинян проводят переговоры по мирному договору в Абу-Даби
Обложка © Пресс-служба Никола Пашиняна
В Абу-Даби стартовали переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, центральной темой которых является тема заключения мирного договора.
Видео © Пресс-служба Никола Пашиняна
«Встреча с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», – сообщила пресс-служба Пашиняна, показав видео с переговоров.
6 октября 2022 года на саммите в Праге при посредничестве западных лидеров премьер-министр Армении впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км – включая Нагорный Карабах. Ереван и Баку согласовали мирный договор и в скором времени намерены его подписать.