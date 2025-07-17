Заброшенный особняк Софии Ротару в Крыму пытаются продать после ограбления

Известная певица София Ротару намерена продать свою дачу в посёлке Никита на Крымском полуострове. Местные жители отмечают, что артистка не появлялась там уже несколько лет. Её сын Руслан, который раньше регулярно навещал участок, сейчас, по всей видимости, занимается реализацией дома через посредников. Об этом сообщили kp.ru соседи артистки.

«Мы тут Ротару не видели уже лет пять, наверное. А сын её Руслан раньше часто сюда приезжал. Видимо, он сейчас через помощников занимается продажей дома. Не знаю, за сколько сейчас он выставил дом на продажу», – поделился сосед.

По его словам, раньше дом пытались продать за 65 миллионов рублей, но никто не брал за такую цену. Когда дача строилась, из окон открывался живописный вид на море. Однако позже рядом возвели жилой высотный дом, который полностью перекрыл панораму. Это вызвало недовольство певицы, но остановить стройку ей не удалось. Собеседник издания добавил, что Ротару любила погулять по посёлку в одиночестве, а узнать её было бы невозможно.

«Волосы собраны в пучок, очки на пол-лица. Помню, когда был маленьким, Ротару меня, пацана, гоняла палкой. Думала, что я из её сада персики ворую», – сказал сосед.