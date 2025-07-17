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16 июля, 23:12

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничили

Крымский мост. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Крымский мост. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативной ситуации на подъездах.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Затруднений в проезде с обеих сторон к мосту до остановки движения не было.

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Ранее Life.ru рассказывал, как вдохновлённый Илоном Маском турист провёз через Крымский мост огнемёт, чтобы защититься от комаров. Сотрудники службы досмотра сочли объяснение убедительным и разрешили проезд с необычным устройством.

Артур Лапсаков
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