Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничили
Крымский мост. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативной ситуации на подъездах.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Затруднений в проезде с обеих сторон к мосту до остановки движения не было.
Ранее Life.ru рассказывал, как вдохновлённый Илоном Маском турист провёз через Крымский мост огнемёт, чтобы защититься от комаров. Сотрудники службы досмотра сочли объяснение убедительным и разрешили проезд с необычным устройством.