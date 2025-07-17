Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативной ситуации на подъездах.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Затруднений в проезде с обеих сторон к мосту до остановки движения не было.