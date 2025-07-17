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Регион
17 июля, 04:22

В Смоленской области за ночь и утро сбили 14 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Смоленская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Губернатор регион Василий Анохин сообщил, что российские средства ПВО и РЭБ перехватили и подавили 14 дронов в течение ночи и утра 17 июля.

В результате падения обломков БПЛА в одном из округов области пострадал человек. Он получил необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает. Также зафиксированы незначительные повреждения гражданского объекта.

На месте происшествия работают экстренные службы и представители муниципальных властей, занимающиеся устранением последствий атаки.

Губернатор Анохин призвал жителей к бдительности и напомнил о правилах поведения при угрозе налёта БПЛА: избегать открытых мест, держаться подальше от окон и не снимать работу ПВО. Он также предостерёг от приближения к обломкам дронов и рекомендовал сообщать об их обнаружении по телефону 112.

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Ранее Life.ru писал, что атаку украинских БПЛА отразили в Ленобласти. По данным местных властей, пострадавших нет.

Юния Ларсон
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