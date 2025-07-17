В Смоленской области за ночь и утро сбили 14 украинских беспилотников

Смоленская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Губернатор регион Василий Анохин сообщил, что российские средства ПВО и РЭБ перехватили и подавили 14 дронов в течение ночи и утра 17 июля.

В результате падения обломков БПЛА в одном из округов области пострадал человек. Он получил необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает. Также зафиксированы незначительные повреждения гражданского объекта.

На месте происшествия работают экстренные службы и представители муниципальных властей, занимающиеся устранением последствий атаки.

Губернатор Анохин призвал жителей к бдительности и напомнил о правилах поведения при угрозе налёта БПЛА: избегать открытых мест, держаться подальше от окон и не снимать работу ПВО. Он также предостерёг от приближения к обломкам дронов и рекомендовал сообщать об их обнаружении по телефону 112.