Лондон и Берлин договорились о разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия

Новейшие системы высокоточного удара с дальностью более 2 тысяч километров создадут Великобритания и Германия, объединив усилия. Об этом сообщил офис премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера накануне визита канцлера Фридриха Мерца в Лондон.

«Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия... Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией», — говорится в заявлении.

Стороны также планируют подписать соглашение, направленное на продвижение британской военной техники за рубежом — в том числе бронемашин Boxer и истребителей Typhoon. Кроме того, в рамках укрепления экономических связей германский производитель дронов Stark откроет свой первый зарубежный завод — он разместится в британском городе Суиндон.