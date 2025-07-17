Медведев: Россию со времён Петра I хотят превратить в падчерицу Европы
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Ещё со времён Петра I Европа пытается превратить Россию в свою «падчерицу», демонстрируя враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«В составе самых разных коалиций они стремились превратить Россию в падчерицу Европы, которую для перевоспитания благосклонно пустили на порог общеевропейского дома», — указал он в интервью ТАСС.
И позже России стремились навязать «второстепенную, подчинённую роль», добавил Медведев.
А ранее Медведев заявлял, что борьбу с нацизмом, как с идеологией, следует вести не только на Украине, но и на всём европейском континенте, и делать это необходимо решительно и совместными усилиями различных стран.