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17 июля, 07:57

Медведев: Россию со времён Петра I хотят превратить в падчерицу Европы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ещё со времён Петра I Европа пытается превратить Россию в свою «падчерицу», демонстрируя враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«В составе самых разных коалиций они стремились превратить Россию в падчерицу Европы, которую для перевоспитания благосклонно пустили на порог общеевропейского дома», — указал он в интервью ТАСС.

И позже России стремились навязать «второстепенную, подчинённую роль», добавил Медведев.

Медведев заявил, что в Европе больше не осталось ничего святого и напомнил про «фрик-Олимпиаду»
Медведев заявил, что в Европе больше не осталось ничего святого и напомнил про «фрик-Олимпиаду»

А ранее Медведев заявлял, что борьбу с нацизмом, как с идеологией, следует вести не только на Украине, но и на всём европейском континенте, и делать это необходимо решительно и совместными усилиями различных стран.

Александра Вишнякова
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