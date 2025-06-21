Медведев заявил, что в Европе больше не осталось ничего святого и напомнил про «фрик-Олимпиаду»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в современной Европе «не осталось ничего святого» и она превратилась во «фрик-шоу», приведя в пример грядущую Олимпиаду в Париже. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Про Европу не говорю – там не осталось ничего святого. Их удел – фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже, в котором участвуют дегенеративные уродцы типа Макрона и прочих урсул со стармерами», — написал Медведев.