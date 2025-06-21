Медведев заявил, что в Европе больше не осталось ничего святого и напомнил про «фрик-Олимпиаду»
Медведев: В Европе не осталось ничего святого, их удел – фрик-шоу
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что в современной Европе «не осталось ничего святого» и она превратилась во «фрик-шоу», приведя в пример грядущую Олимпиаду в Париже. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Про Европу не говорю – там не осталось ничего святого. Их удел – фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже, в котором участвуют дегенеративные уродцы типа Макрона и прочих урсул со стармерами», — написал Медведев.
Ранее Медведев назвал G7 мёртвым клубом. Он отметил, что президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семёрки» жестко указал европейским лидерам, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, на их место. По словам зампреда СБ РФ, глава Белого дома заслужил уважение за свою позицию: отказался обсуждать санкции, осудил исключение России из формата и покинул встречу.