Золото с гнильцой: Позорная Олимпиада с голым «смурфиком» в Париже запятнана новым скандалом

Подготовка к Олимпийским играм в Париже-2024 оказалась запятнана масштабным коррупционным скандалом, корни которого уходят в прошлое на годы. В центре внимания – высокопоставленные функционеры Оргкомитета: Этьен Тобуа и Эдуард Донелли, чьи имена теперь фигурируют в деле о многомиллионных махинациях. Об этом пишет французская газета L'Équipe.

Этьен Тобуа, генеральный директор Оргкомитета Париж-2024 с 2018 года, и Эдуард Доннелли, исполнительный директор по операциям с ноября 2024 года, были допрошены в качестве «свободных подозреваемых» в прокуратуре Парижа. Их вызвали ещё 19 мая.

Схема, по данным Центра борьбы против коррупции, была до банальности проста, но эффективна: прибыльные подряды на организацию Игр систематически уходили компаниям, тайно контролируемым самим Тобуа через подставных лиц. Первые тревожные звонки прозвучали ещё в 2017 году, но, казалось, остались неуслышанными.

К 2023 году доказательства были неопровержимы: нецелевое расходование средств, вопиющий конфликт интересов, фаворитизм и тщательное сокрытие схем. Однако вместо немедленного реагирования, последовало странное молчание. Власти, словно по негласному сговору, игнорировали очевидные нарушения, ограничиваясь лишь формальными увещеваниями.