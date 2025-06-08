Золото с гнильцой: Позорная Олимпиада с голым «смурфиком» в Париже запятнана новым скандалом
Организаторы Олимпийских Игр 2024 года вызвали на допрос в прокуратуру Парижа
Существо, спустившееся во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Обложка © X / Olympics
Подготовка к Олимпийским играм в Париже-2024 оказалась запятнана масштабным коррупционным скандалом, корни которого уходят в прошлое на годы. В центре внимания – высокопоставленные функционеры Оргкомитета: Этьен Тобуа и Эдуард Донелли, чьи имена теперь фигурируют в деле о многомиллионных махинациях. Об этом пишет французская газета L'Équipe.
Этьен Тобуа, генеральный директор Оргкомитета Париж-2024 с 2018 года, и Эдуард Доннелли, исполнительный директор по операциям с ноября 2024 года, были допрошены в качестве «свободных подозреваемых» в прокуратуре Парижа. Их вызвали ещё 19 мая.
Схема, по данным Центра борьбы против коррупции, была до банальности проста, но эффективна: прибыльные подряды на организацию Игр систематически уходили компаниям, тайно контролируемым самим Тобуа через подставных лиц. Первые тревожные звонки прозвучали ещё в 2017 году, но, казалось, остались неуслышанными.
К 2023 году доказательства были неопровержимы: нецелевое расходование средств, вопиющий конфликт интересов, фаворитизм и тщательное сокрытие схем. Однако вместо немедленного реагирования, последовало странное молчание. Власти, словно по негласному сговору, игнорировали очевидные нарушения, ограничиваясь лишь формальными увещеваниями.
Почему же столь вопиющая коррупция в преддверии главного спортивного события планеты оставалась безнаказанной на протяжении многих лет? Этот вопрос, вероятно, станет ключевым испытанием для французского правосудия, и его ответ может прозвучать лишь спустя годы.
Организаторы Олимпиады в Париже хотели всех удивить, но мероприятие в итоге стали называть самым позорным в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на «Тайную вечерю». В ночь на 12 августа состоялась церемония закрытия летней Олимпиады, которое оказалось ещё более скандальным. В центре внимания оказался «ёж», который спускался с небес, словно ангел. Президент РФ Владимир Путин отметил, что дело было даже в самой атмосфере. Да даже медалей качественных там не было. Азербайджану из-за этого пришлось просить заменить их на более презентабельные.