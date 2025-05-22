Названы время и место первой в истории «Олимпиады на стероидах»

Организаторы анонсировали проведение Enhanced Games, соревнований, неофициально называемых «Олимпиадой на стероидах». Мероприятие запланировано на 21-24 мая 2026 года и пройдёт в Лас-Вегасе. Атлеты будут соревноваться в плавании, лёгкой и тяжёлой атлетике. Местом проведения станет комплекс Resorts World Las Vegas.

Организаторы обещают выплатить денежный бонус в размере 250 тысяч долларов (19 984 475 рублей) за каждый установленный мировой рекорд. Победители в беге на 100 метров и плавании на 50 метров вольным стилем получат дополнительный бонус в размере одного миллиона долларов (79 578 552 рубля).