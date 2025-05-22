Названы время и место первой в истории «Олимпиады на стероидах»
Первая в истории «Олимпиада на стероидах» пройдёт в мае 2026 года в Лас‑Вегасе
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Организаторы анонсировали проведение Enhanced Games, соревнований, неофициально называемых «Олимпиадой на стероидах». Мероприятие запланировано на 21-24 мая 2026 года и пройдёт в Лас-Вегасе. Атлеты будут соревноваться в плавании, лёгкой и тяжёлой атлетике. Местом проведения станет комплекс Resorts World Las Vegas.
Организаторы обещают выплатить денежный бонус в размере 250 тысяч долларов (19 984 475 рублей) за каждый установленный мировой рекорд. Победители в беге на 100 метров и плавании на 50 метров вольным стилем получат дополнительный бонус в размере одного миллиона долларов (79 578 552 рубля).
На данные соревнования смогут поехать и российские спортсмены, никаких ограничений для них не будет. Все желающие будут участвовать в программе состязаний как отдельные люди, а не как представители какой-то страны. В рамках данного международного турнира участники не будут сдавать допинг-тесты. Сообщалось, что организатором проекта является австралийский бизнесмен Арон Д’Суза, а реализация Игр пройдёт при поддержке американского миллиардера, основателя платёжной системы PayPal Питера Тиля.