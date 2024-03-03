Российских спортсменов пообещали допустить на "Олимпиаду на стероидах" без ограничений
Глава "Олимпиады на стероидах" Д’Суза: Спортсменов РФ допустят без ограничений
Спортсменов из России допустят на "Олимпийские игры на стероидах" без каких-либо ограничений. Такое заявление сделал президент проекта Арон Д’Суза.
"Все спортсмены на Играх будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители стран. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран", — отметил он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос об участии россиян.
По словам Д’Сузы, допуску может помешать лишь "нормативно-правовая база страны – хозяйки Игр", которая определяет порядок выдачи спортсменам виз.
Enhanced Games (в переводе "Олимпиада на стероидах" или "Улучшенные игры") — планируемый на 2025 год международный турнир, где спортсмены не будут сдавать допинг-тесты. Проект возглавляет австралийский бизнесмен Арон Д’Суза и реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платёжной системы PayPal Питера Тиля. Точная дата и место проведения соревнований пока не определены.
Стероиды имеют ярко выраженное противовоспалительное действие, что способствует быстрому заживлению ран, снятию воспаления, отёков и нормализации работы иммунной системы человека. Исходя из названия Игр, участникам разрешат употреблять эти и другие препараты, которые под запретом на других турнирах.
Напомним, Международный олимпийский комитет постановил разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом к соревнованиям не допустят атлетов, которые активно поддерживают специальную военную операцию (СВО). Кроме того, МОК ввёл запрет на демонстрацию символики РФ во время Олимпийских игр и придумал для россиян специальную аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные атлеты). Вместе с тем в комитете отметили, что большая часть мирового сообщества спортсменов настроена против того, чтобы их товарищей по цеху наказывали из-за политических событий.
Летние Игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Президент РФ Владимир Путин назвал ущербными и неинтересными эти соревнования без российских атлетов.
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