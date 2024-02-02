"Олимпиада на стероидах": Американский миллиардер хочет проспонсировать Игры, где разрешат допинг

Американский миллиардер, сооснователь PayPal Питер Тиль готов проспонсировать "Олимпиаду на стероидах" для спортсменов, которые хотят "честно и открыто" принимать допинг. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Участникам разрешат использовать любые препараты, так как организаторы соревнований считают, что люди вправе делать выбор относительно собственного здоровья. Доктор Арон Д'Суза, которому принадлежит идея об "Олимпиаде на стероидах", рассказал, что на данный момент около 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в турнире.

"Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать", — отметил Д'Суза.