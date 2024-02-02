"Олимпиада на стероидах": Американский миллиардер хочет проспонсировать Игры, где разрешат допинг
NYP: Миллиардер из США Тиль готов проспонсировать "Олимпиаду на стероидах"
Американский миллиардер, сооснователь PayPal Питер Тиль готов проспонсировать "Олимпиаду на стероидах" для спортсменов, которые хотят "честно и открыто" принимать допинг. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Участникам разрешат использовать любые препараты, так как организаторы соревнований считают, что люди вправе делать выбор относительно собственного здоровья. Доктор Арон Д'Суза, которому принадлежит идея об "Олимпиаде на стероидах", рассказал, что на данный момент около 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в турнире.
"Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать", — отметил Д'Суза.
Игры будут включать пять дисциплин: плавание, гимнастику, единоборства, а также лёгкую и тяжёлую атлетику. Планируется, что соревнования будут проходить ежегодно, начиная с 2025 года. Проект готова поддержать компания Enhanced Games, которая исследует пищевые и биологические добавки. Организаторы обещают подробнее презентовать свою идею 17 апреля. Во время летних Игр в Париже бизнесмены также намерены продвигать инициативу.
Ранее Life.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил её от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Первое место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ в Пекине отобрали и у всей нашей сборной, отправив команду на третью строчку. Олимпийский комитет России сравнил ситуацию с объявлением войны российскому спорту и намерен обжаловать решение о перераспределении медалей.
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