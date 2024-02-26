Песков: Поручения Путина по участию атлетов РФ в Олимпиаде должны выполнить
В России существуют разные взгляды касательно участия наших атлетов в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, однако поручения главы государства Владимира Путина сформировать предложения по этому поводу должны быть исполнены. Об этом вечером в понедельник, 26 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Были поручения президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены, и должны быть сформированы соответствующие рекомендации", — отметил он в беседе с журналистами.
Так представитель Кремля отреагировал на заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о возможности введения Международным олимпийским комитетом дополнительных параметров отбора на летние Игры. При этом согласие с требованиями МОК может привести к нарушению российских законов.
25 февраля помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что Путин поручил Минспорту и ОКР выдвинуть предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх во Франции. Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Как сообщал Life.ru, ранее МОК постановил разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом есть ряд ограничений. Так, к соревнованиям не допустят атлетов, активно поддерживающих специальную военную операцию (СВО). Также МОК ввёл запрет на демонстрацию символики РФ в любом виде во время Олимпийских игр и придумал для россиян специальную аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные атлеты). При этом в комитете указали, что большая часть мирового сообщества спортсменов настроена против того, чтобы их товарищей по цеху наказывали из-за политических событий.
ТАСС / Софья Сандурская