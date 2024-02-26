Песков: Поручения Путина по участию атлетов РФ в Олимпиаде должны выполнить

В России существуют разные взгляды касательно участия наших атлетов в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, однако поручения главы государства Владимира Путина сформировать предложения по этому поводу должны быть исполнены. Об этом вечером в понедельник, 26 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Были поручения президента, существуют разные точки зрения. Поручения должны быть выполнены, и должны быть сформированы соответствующие рекомендации", — отметил он в беседе с журналистами.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о возможности введения Международным олимпийским комитетом дополнительных параметров отбора на летние Игры. При этом согласие с требованиями МОК может привести к нарушению российских законов.