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Регион
17 июля, 08:36

Главой Суджанского района Курской области избран Алексей Спиридонов

Алексей Спиридонов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Алексей Спиридонов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Представительное собрание Суджанского района Курской области выбрало Алексея Спиридонова на должность главы муниципалитета. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Депутатами представительного собрания Суджанского района главой муниципалитета был избран Алексей Спиридонов. Искренне поздравляю Алексея Вячеславовича с назначением!», — написал он.

Хинштейн подчеркнул, что Спиридонов обладает значительным управленческим опытом, полученным на посту председателя комитета физической культуры и спорта Курской области и руководителя АНО «Патриот». Кроме того, Хинштейн отметил его участие в эвакуации населения, после начала вторжения ВСУ 6 августа 2024 года.

По словам врио губернатора, главным вызовом для руководителя Суджанского района является преодоление сложившегося в муниципалитете управленческого коллапса. Перед Спиридоновым стоит задача организовать широкомасштабное восстановление пострадавшей инфраструктуры, фактически заново отстраивая Суджу и множество других поселений. Александр Хинштейн выразил надежду, что Алексей Вячеславович, обладая необходимым опытом, сможет справиться с этими непростыми задачами, подчеркнув, что приоритетом является взаимодействие с людьми и служение их интересам.

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Напомним, несколькими днями ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о прекращении полномочий Юрия Дмитрюкова, который занимал должность врио главы Суджанского района. Известно, что чиновник подал в отставку по собственному желанию.

Мария Любицкая
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