Премьер Франции «подписал себе приговор» бюджетными реформами
Politico: Премьер Франции Байру поставил крест на карьере радикальными реформами
Франсуа Байру. Обложка © ТАСС / Blondet Eliot/ABACA
Французский премьер подписал «политический смертный приговор» радикальными бюджетными реформами, предложив беспрецедентные меры экономии, которые вызвали шквал критики. Об этом сообщает Politico.
«Байру своим предложением снизить госрасходы на 43,8 млрд евро и отменить два национальных праздника подписал «смертный приговор» для своей политической карьеры», — утверждает издание.
Резонансные инициативы мгновенно спровоцировали требования об отставке правительства со стороны национального объединения Марин Ле Пен и движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона.
По данным источников, премьер использует жёсткие предложения как переговорную позицию, рассчитывая, что оппозиция не рискнет брать ответственность за потенциальный финансовый коллапс. Особые надежды возлагаются на возможный компромисс с социалистами: их лидер Борис Валло анонсировал альтернативный бюджет, а депутат Филипп Брун не исключил нейтралитета при голосовании по вотуму недоверия.
Министр экономики Эрик Ломбард подтвердил приоритетность диалога с социалистами в парламенте, где после досрочных выборов отсутствует устойчивое большинство. Власти также прорабатывают введение «солидарного взноса» для богатейших граждан (доходы от 250 тыс. евро для физлиц и 500 тыс. для семей).
Коалиционные союзники премьера условно поддержали курс на экономию, но потребовали доработки мер.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон объявил о значительном увеличении оборонного бюджета страны. К 2027 году он достигнет 64 миллиардов евро, что является двукратным ростом по сравнению с показателем 2017 года, когда на военные нужды выделялось 32 миллиарда евро. Макрон подчеркнул, что удвоение бюджета было предусмотрено законом о военном планировании, изначально рассчитанным до 2030 года, но теперь будет реализовано раньше.