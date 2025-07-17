«Не колебался ни секунды»: Боец РФ ценой своей жизни выиграл битву за Ласточкино в ДНР

Разведчик из Ижевска Сергей Трефилов сыграл ключевую роль в освобождении посёлка Ласточкино в Донецкой Народной Республике, выявив огневые позиции противника и привлекая на себя их огонь. Об этом сообщает RT.

Сергей служил в 30-й отдельной разведывательной бригаде. Он отправился на свою последнюю миссию 13 февраля 2024 года в район под Авдеевкой. В составе трёх человек они выполняли опасную задачу. Трефилов был помощником командира роты и координировал действия.

«Нужно было ночью зайти первыми в тыл врага и, отвлекая внимание на себя, рассекретить все точки противника. Мы понимали, что это большой риск, но Серёга не колебался ни секунды», — вспоминал его сослуживец.

Он распорядился товарищам оставаться в укрытии, а сам сознательно вызвал огонь на себя, тем самым обеспечив безопасность остальных бойцов и позволив успешно выполнить операцию. Серьёзные ранения, полученные в бою, оказались смертельными. Бабушка военнослужащего рассказала, что её внук гордился быть солдатом.