19-летний русский десантник заманил целый отряд ВСУ на минное поле и пленил офицера

Бесстрашный боец вместе с товарищами в тот день отразил накат ВСУ, а затем отправился на помощь соседнему подразделению. Десантник принял решение двигаться по российским минным заграждениям, поскольку только так он мог пройти безопасно. Когда Морозов приблизился к позициям украинских войск и вступил с ними в бой, противник был вынужден отступить. Единственным выходом для украинских сил стал путь через минное поле, что значительно осложнило их отступление и нанесло существенные потери. При этом солдаты бросили раненого офицера «под охраной» 60-летнего ВСУшника и совсем молодого бойца. Завидев российских воинов, они даже не сопротивлялись, а сразу сдались в плен.