19-летний русский десантник заманил целый отряд ВСУ на минное поле и пленил офицера
Минобороны: 19-летний солдат ВС РФ Морозов отвёл бойцов ВСУ на минное поле
Константин Морозов. Обложка © Telegram / Минобороны России
19-летний Российский военнослужащий Константин Морозов из ВДВ сумел заманить целое подразделение ВСУ на минное поле, сообщает газета Минобороны «Красная звезда».
«Было два холма: на одном мы, на другом — противник. Между холмами дорога — единственная пригодная для прохода техники в этом местности. Поэтому противник постоянно пытался сковырнуть нас с нашей позиции», — рассказал герой газете.
Бесстрашный боец вместе с товарищами в тот день отразил накат ВСУ, а затем отправился на помощь соседнему подразделению. Десантник принял решение двигаться по российским минным заграждениям, поскольку только так он мог пройти безопасно. Когда Морозов приблизился к позициям украинских войск и вступил с ними в бой, противник был вынужден отступить. Единственным выходом для украинских сил стал путь через минное поле, что значительно осложнило их отступление и нанесло существенные потери. При этом солдаты бросили раненого офицера «под охраной» 60-летнего ВСУшника и совсем молодого бойца. Завидев российских воинов, они даже не сопротивлялись, а сразу сдались в плен.
За проявленную храбрость и участие в сложных боевых операциях молодой десантник был удостоен ордена Мужества, а также медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.
Ранее в Общественной палате России заявили, что ВСУ начали маскировать свои мины «Лепесток», заворачивая их в ткань или полиэтиленовые пакеты. Такая обёртка позволяет им выглядеть как обычный мусор, который хочется подмести.