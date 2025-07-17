Звёзд дартса из России дисквалифицировали из-за скандала

Российский чемпион по дартсу Борис Кольцов и вице-президент Федерации дартса Наиль Аксянов дисквалифицированы за участие сборной в несанкционированном международном турнире в китайском Макао. Причиной стали грубые нарушения, включая незаконное использование госсимволики и распитие алкоголя, сообщается на официальном сайте ФДР.

«В данной поездке незаконно и не санкционированно использовались государственные символы РФ, а именно герб, флаг и гимн. На данном международном спортивном мероприятии также употреблялись спиртные напитки, что запрещено действующим законодательством ΡΦ», — говорится в сообщении.

По итогам расследования выездной поездки в Макао чемпион России Борис Кольцов отстранён на 6 месяцев, а вице-президент ФДР Наиль Аксянов — на 18. Наиля Аксянова также уличили в отсутствии профильного образования и организации выезда от лица сборной без необходимых согласований. Смягчающих обстоятельств найдено не было.

Борису Кольцову 36 лет. Он — 18-кратный чемпион России по дартсу, первый в истории страны профессиональный игрок, получивший статус в PDC (Профессиональная корпорация дартса), а также участник мировых чемпионатов. Также спортсмен считался лицом российского дартса на международной арене.