РФС дисквалифицировал нападающего «Сочи» Писарского на 4 года по делу о ставках

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал нападающего Владимира Писарского (ранее носил фамилию Сычевой) на четыре года, три из которых — условно. Об этом сообщил спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

Заседание РФС по делу Писарского состоялось в среду. Юрист также уточнил, что испытательный срок для футболиста составит два года.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее заявил, что у него нет оснований полагать, будто «Сочи» не выступит в РПЛ из-за инцидента с Писарским. Он также отметил, что игрок принёс в РФС результаты теста на полиграфе, но назвал их просто бумажкой.

29-летний Писарский принадлежит «Крыльям Советов», а прошлый сезон провёл в аренде в «Сочи», где забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 30 матчах. Ранее он выступал за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу». В 2022 году провёл один матч за сборную России.