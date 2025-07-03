РФС дисквалифицировал нападающего «Сочи» Писарского на 4 года по делу о ставках
РФС отстранил Писарского на 4 года по делу о ставках, 3 из которых — условно
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Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал нападающего Владимира Писарского (ранее носил фамилию Сычевой) на четыре года, три из которых — условно. Об этом сообщил спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.
Заседание РФС по делу Писарского состоялось в среду. Юрист также уточнил, что испытательный срок для футболиста составит два года.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее заявил, что у него нет оснований полагать, будто «Сочи» не выступит в РПЛ из-за инцидента с Писарским. Он также отметил, что игрок принёс в РФС результаты теста на полиграфе, но назвал их просто бумажкой.
29-летний Писарский принадлежит «Крыльям Советов», а прошлый сезон провёл в аренде в «Сочи», где забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 30 матчах. Ранее он выступал за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу». В 2022 году провёл один матч за сборную России.
Напомним, в первом стыковом матче за место в РПЛ между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород» произошёл спорный эпизод. На 35-й минуте, при счёте 1:0 в пользу «Сочи», нападающий сочинцев Писарский был удалён с поля за грубую игру. Впоследствии «Сочи» уступил гостям со счетом 1:2. После матча возникли подозрения, что Писарский мог сделать ставку на исход этой игры через третьих лиц. Позднее выяснилось, что игрок занял денежные средства своему знакомому в, а тот использовал их для ставок на матч с участием «Пари НН».