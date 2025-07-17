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17 июля, 11:36

«Подтвердили уничтожение»: Кадры из зоны СВО вызвали панику в США

MWM: Уничтожение установок С-300 ВСУ подтвердило видео от Минобороны РФ

Расчёт ОТРК «Искандер» нанёс удар по позиционному району ЗРК С-300ПС противника в районе населённого пункта Гвардейское в Одесской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёт ОТРК «Искандер» нанёс удар по позиционному району ЗРК С-300ПС противника в районе населённого пункта Гвардейское в Одесской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Уничтожение считанных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, подтвердилось кадрами Минобороны РФ. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

«Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считанных оставшихся украинских ЗРК С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса «Искандер-М», — говорится в материале.

Обозреватели подчёркивают, что Украина больше не может восполнять потери такого вооружения: ни у Киева, ни у западных партнёров не осталось запасов этих систем. Попытки заменить С-300 поставками ЗРК Patriot также не дали ощутимого результата — часть американских комплексов уже оказалась под ударами российских ракет.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало видео удара по позициям украинского ЗРК С-300ПС в районе посёлка Гвардейское в Одесской области. Удар был нанесён высокоточной баллистической ракетой комплекса «Искандер».

Милена Скрипальщикова
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