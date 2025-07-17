«Подтвердили уничтожение»: Кадры из зоны СВО вызвали панику в США

Обозреватели подчёркивают, что Украина больше не может восполнять потери такого вооружения: ни у Киева, ни у западных партнёров не осталось запасов этих систем. Попытки заменить С-300 поставками ЗРК Patriot также не дали ощутимого результата — часть американских комплексов уже оказалась под ударами российских ракет.