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Регион
16 июля, 09:40

Зеленский раскрыл цели российского «Искандера», прилетевшего на Украину в «ночь возмездия»

Зеленский: Одной из целей ночной атаки ВС РФ была энергетическая инфраструктура

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Украинские энергообъекты пострадали от массированного ночного удара по энергетической и промышленной инфраструктуре. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Под основным ударом находились Винничина, Днепровщина, Харьковщина и Одесчина», — написал он, добавив, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атак.

По его словам, одной из главных целей стала энергетика. Зеленский вновь подчеркнул, что Украине срочно требуется усиление ПВО и увеличение поставок дронов-перехватчиков.

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Напомним, в ночь на 16 июля российские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив 58 единиц вооружения. Согласно оперативным данным, 57 беспилотных летательных аппаратов и одна баллистическая ракета «Искандер» успешно поразили цели в 12 населённых пунктах. Основными направлениями атаки стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

Александра Мышляева
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