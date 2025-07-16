Зеленский раскрыл цели российского «Искандера», прилетевшего на Украину в «ночь возмездия»

Украинские энергообъекты пострадали от массированного ночного удара по энергетической и промышленной инфраструктуре. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Под основным ударом находились Винничина, Днепровщина, Харьковщина и Одесчина», — написал он, добавив, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атак.

По его словам, одной из главных целей стала энергетика. Зеленский вновь подчеркнул, что Украине срочно требуется усиление ПВО и увеличение поставок дронов-перехватчиков.