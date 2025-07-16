Зеленский раскрыл цели российского «Искандера», прилетевшего на Украину в «ночь возмездия»
Зеленский: Одной из целей ночной атаки ВС РФ была энергетическая инфраструктура
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Украинские энергообъекты пострадали от массированного ночного удара по энергетической и промышленной инфраструктуре. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Под основным ударом находились Винничина, Днепровщина, Харьковщина и Одесчина», — написал он, добавив, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атак.
По его словам, одной из главных целей стала энергетика. Зеленский вновь подчеркнул, что Украине срочно требуется усиление ПВО и увеличение поставок дронов-перехватчиков.
Напомним, в ночь на 16 июля российские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив 58 единиц вооружения. Согласно оперативным данным, 57 беспилотных летательных аппаратов и одна баллистическая ракета «Искандер» успешно поразили цели в 12 населённых пунктах. Основными направлениями атаки стали Кривой Рог, Харьков и Винница.