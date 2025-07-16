Массированные ночные удары погрузили Украину в ад, взорвано более 40 объектов ВСУ

В эту ночь 57 беспилотников ВС РФ и одна ракета «Искандер» достигли своих целей, поразив объекты в 12 локациях на территории Украины. Основное внимание российская армия уделила Кривому Рогу, Харькову и Виннице. Об этом сообщила пресс-служба командования ВВС ВСУ.

Всего в ходе российской атаки было задействовано 400 дронов, из которых, как утверждают представители ВСУ, к утру было сбито 198, а ещё 145 подавили РЭБ.

«Зафиксировано падение одной ракеты и 57 БПЛА в 12 локациях», — сказано в публикации.

При этом всего зафиксировано 46 ударов, которые затронули несколько областей, включая Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую и другие. В Кривом Роге целью атак стали используемые ВСУ энергообъекты и транспортные узлы, из-за чего в городе пропал свет. В Одесской области, включая Измаил, и в Виннице также наблюдались удары дронами. В других регионах, таких как Черкасская и Полтавская области, мишенью стали объекты логистики.