Массированные ночные удары погрузили Украину в ад, взорвано более 40 объектов ВСУ
ВВС ВСУ: Ночью ВС РФ запустили Искандер и 400 дронов по объектам в 12 локациях
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В эту ночь 57 беспилотников ВС РФ и одна ракета «Искандер» достигли своих целей, поразив объекты в 12 локациях на территории Украины. Основное внимание российская армия уделила Кривому Рогу, Харькову и Виннице. Об этом сообщила пресс-служба командования ВВС ВСУ.
Всего в ходе российской атаки было задействовано 400 дронов, из которых, как утверждают представители ВСУ, к утру было сбито 198, а ещё 145 подавили РЭБ.
«Зафиксировано падение одной ракеты и 57 БПЛА в 12 локациях», — сказано в публикации.
При этом всего зафиксировано 46 ударов, которые затронули несколько областей, включая Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую и другие. В Кривом Роге целью атак стали используемые ВСУ энергообъекты и транспортные узлы, из-за чего в городе пропал свет. В Одесской области, включая Измаил, и в Виннице также наблюдались удары дронами. В других регионах, таких как Черкасская и Полтавская области, мишенью стали объекты логистики.
Ранее боец ВС РФ с позывным Депутат заявил, что российские беспилотники куда лучше украинских, поскольку их модернизируют в реальном времени с учётом ситуации на поле боя, а Украине приходится ждать поставок западных партнёров.