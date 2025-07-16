Ещё один украинский истребитель МиГ-29 пал в воздушном бою с российскими асами

Добычей российских лётчиков в зоне проведения специальной военной операции стал ещё один истребитель четвёртого поколения – МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«ВКС России сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — доложило ведомство, не уточнив место уничтожения вражеского истребителя.

Согласно данным МО, всего за время проведения СВО уничтожены 664 украинских самолёта, 283 вертолёта, 69 771 дрон ВСУ, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 226 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 406 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 38 241 единица специальной военной автомобильной техники.