Укусила гадюка? Врачи показали последствия нападения ползучих монстров

В разгар сезона активности змей в НИИ имени Склифосовского показали, как выглядят пациенты после укусов гадюк. Люди поступают с обширными гематомами и сильной болью — яд действует молниеносно.

В Склифе в разгар сезона активности гадюк показали, как выглядят пациенты после укусов. Фото © VK / НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

«Яд мгновенно разрушает сосуды и нарушает свёртываемость крови. Кровь попадает в окружающие ткани, появляется гематома. Поэтому пациенты выглядят так, будто их сильно избили», — рассказали в Склифе.

Укусы гадюк фиксируют в Подмосковье и соседних регионах всё чаще — пострадавшие поступают в больницу после дачных работ, походов за ягодами и прогулок по лесу. Кто-то случайно наступил на змею, кто-то нарвался на неё, пропалывая грядки. В Склифе напомнили правила первой помощи: сразу вызывать скорую, принять антигистаминное, промыть рану, обездвижить поражённую конечность и держать её на уровне сердца. Обильное питьё — тоже обязательное условие.