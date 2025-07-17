Укусила гадюка? Врачи показали последствия нападения ползучих монстров
В НИИ им. Склифосовского показали последствия укусов гадюк под Москвой
В Склифе в разгар сезона активности гадюк показали, как выглядят пациенты после укусов. Обложка © VK / НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
В разгар сезона активности змей в НИИ имени Склифосовского показали, как выглядят пациенты после укусов гадюк. Люди поступают с обширными гематомами и сильной болью — яд действует молниеносно.
В Склифе в разгар сезона активности гадюк показали, как выглядят пациенты после укусов. Фото © VK / НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
«Яд мгновенно разрушает сосуды и нарушает свёртываемость крови. Кровь попадает в окружающие ткани, появляется гематома. Поэтому пациенты выглядят так, будто их сильно избили», — рассказали в Склифе.
Укусы гадюк фиксируют в Подмосковье и соседних регионах всё чаще — пострадавшие поступают в больницу после дачных работ, походов за ягодами и прогулок по лесу. Кто-то случайно наступил на змею, кто-то нарвался на неё, пропалывая грядки. В Склифе напомнили правила первой помощи: сразу вызывать скорую, принять антигистаминное, промыть рану, обездвижить поражённую конечность и держать её на уровне сердца. Обильное питьё — тоже обязательное условие.
С наступлением жары змеи всё чаще появляются на дачных участках. В материале Life.ru эксперты рассказали, как обезопасить себя и свою семью: важно регулярно выкашивать траву, убирать мусор и не оставлять укромных мест, где рептилии могут прятаться. Также стоит знать, как отличить ядовитую гадюку от безвредных ужей. Если змея всё же завелась на участке — лучше не рисковать и вызвать специалистов, а не пытаться справиться самостоятельно.