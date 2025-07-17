Житель Камышлова заплатит более 900 тысяч за отказ служить по контракту

Суд обязал жителя Камышлова в Свердловской области вернуть государству более 900 тысяч рублей за отказ служить по контракту в ВС РФ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Дело в том, что в 2017 году мужчина заключил договор с Минобороны о пятилетнем обучении, после которого он должен был отправиться на службу по контракту. Однако в 2022 году после учебы он отказался идти служить, и его отчислили. Теперь бывший студент должен вернуть государству средства, потраченные на его обучение в центре при УрФУ.

«Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский райсуд к 28-летнему гражданину с иском о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на его военную подготовку», — пояснили там.

В итоге суд взыскал с ответчика 929 912 рублей в бюджет и госпошлину в 23 598 рублей.