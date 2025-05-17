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Регион
17 мая, 10:39

Солдат ВСУ по ошибке получил 2,5 млн гривен вместо 25 тысяч и сбежал из части

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинскому военнослужащему по ошибке выплатили около 2,5 миллиона гривен вместо 25 тысяч. Боец решил оставить деньги себе, после чего самовольно покинул расположение части. Об этом говорится в приговоре Соборного районного суда Днепра, вынесенном 1 мая.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года солдату полагалась выплата в размере 25 043 гривен в качестве помощи на оздоровление. Однако, из-за ошибки служащих воинской части на его счет было перечислено 2 441 739 гривен (4 752 621 рубль), что на 2 417 071 гривен превышает положенную сумму. Солдат решил не возвращать деньги и самовольно покинул часть. Его смогли задержать через два месяца.

В ходе судебного разбирательства военнослужащий признал свою вину и раскаялся. В приговоре также указано, что он добровольно вернул на счёт воинской части 1 510 598 гривен, которые у него остались, всё остальное он успел потратить.

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Наталья Афонина
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