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16 февраля, 10:44

30 выстрелов из АК: Младший сержант ВСУ открыл огонь на КПП на границе с Венгрией

Пьяный пограничник ВСУ открыл стрельбу из автомата на КПП на границе с Венгрией

Пьяный украинский пограничник открыл стрельбу у котельной из автомата АК-74 во время нахождения на дежурстве на КПП «Велика Паладь» в городе Мукачево, что на границе с Венгрией. Младший сержант Андрей Кушнирчук произвёл 30 выстрелов, рассказал украинский журналист Виталий Глагола.

«Пьяный пограничник из Мукачевского отряда открыл стрельбу на службе. Во время медицинского осмотра оказалось, что военнослужащий 27-го пограничного отряда был пьян, в его крови обнаружили 2.15 промилле», — рассказывает журналист.

По его словам, о пострадавших в результате ЧП ничего неизвестно. На данный момент на Украине по факту произошедшего проходит служебное расследование.

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Ранее на Украине уже высказывались по поводу алкоголя и драк со стрельбой в рядах ВСУ. Военнослужащая и парамедик Алина Михайлова заявляла, что властям нужно запретить продажу алкоголя бойцам, но предложение поддержали не все. Например, журналист Дмитрий Гнап заявил, что подобный запрет ни к чему не приведёт, и все желающие всё равно смогут найти спиртное.

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Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Наталья Афонина
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