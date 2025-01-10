Невеста палача Да Винчи требует отлучить ВСУ от алкоголя из-за «бухих» драк со стрельбой

В прифронтовой части Днепропетровской области требуют запретить продажу алкоголя, чтобы остановить алкоголизм среди украинских военных из-за «бухих» дебошей со стрельбой. С данной идеей выступила военнослужащая и парамедик Алина Михайлова, невеста ликвидированного в Бахмуте (Артёмовске) экс-главаря нацбата «Волки Да Винчи»Дмитрия Коцюбайло.

«Алкоголизм и дебош с выстрелами и драками среди военных – это не вымысел, и он никуда не исчезнет, ​​пока есть возможность бесконтрольно покупать спиртное. И тем более в считанных километрах от линии боевого столкновения! Власти же напоминаю: ваше бездействие в этом вопросе может стоить жизни – как военных, так и гражданских», — заявила Михайлова.

Не поддержал предложение невесты Да Винчи журналист Дмитрий Гнап. Он объяснил, что подобный запрет ни к чему не приведёт и все желающие всё равно смогут найти спиртное. В данном случае просто не нужно брать таких мужчин на фронт и лучше всего отказаться от распространённой практики бусификации алкоголиков, считает он, опуская маленькую деталь о нехватке живой силы в ВСУ.