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17 июля, 13:53

МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову*

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС

МВД России объявило в розыск Анастасию Анатольевну Татулову*, основательницу сети семейных кафе «Андерсон», — сообщается в официальной базе ведомства.

В базе розыска указано: «Татулова Анастасия Анатольевна. Разыскивается по статье УК», однако конкретная статья уголовного кодекса не уточняется.

Лиссабонская дольче вита. Как живёт на Западе Анастасия Татулова
Лиссабонская дольче вита. Как живёт на Западе Анастасия Татулова

Анастасия Татулова* — основательница сети кафе «Андерсон», предприниматель с активной медийной позицией. Широкую известность получила не столько благодаря бизнесу, сколько за счёт участия в общественных советах и публичной критики власти от имени малого бизнеса. Неоднократно высказывалась о проблемах предпринимателей, но вызывала неоднозначную реакцию — как среди чиновников, так и в бизнес-среде.

Татулова* заработала в России миллиарды, используя в том числе серые схемы. Продав бизнес и оставив налоговый долг на 500 млн, она перебралась на Запад. Редакция Life.ru выяснила, где и как живёт Татулова*.

*Признана Минюстом России иностранным агентом.

Марина Фещенко
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