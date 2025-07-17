МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову*

МВД России объявило в розыск Анастасию Анатольевну Татулову*, основательницу сети семейных кафе «Андерсон», — сообщается в официальной базе ведомства.

В базе розыска указано: «Татулова Анастасия Анатольевна. Разыскивается по статье УК», однако конкретная статья уголовного кодекса не уточняется.

Анастасия Татулова* — основательница сети кафе «Андерсон», предприниматель с активной медийной позицией. Широкую известность получила не столько благодаря бизнесу, сколько за счёт участия в общественных советах и публичной критики власти от имени малого бизнеса. Неоднократно высказывалась о проблемах предпринимателей, но вызывала неоднозначную реакцию — как среди чиновников, так и в бизнес-среде.

Татулова* заработала в России миллиарды, используя в том числе серые схемы. Продав бизнес и оставив налоговый долг на 500 млн, она перебралась на Запад. Редакция Life.ru выяснила, где и как живёт Татулова*.