В Братске девочка написала записку о побоях, а потом отказалась от своих слов

В Братске десятилетняя девочка, написавшая записку с просьбой о помощи и обвинениями в избиениях со стороны матери, позже отказалась от своих слов. Об этом сообщает RT.

По данным издания, ребенок рассказал о происходящем дома в тот момент, когда родителей не было рядом, но спустя время изменила позицию и перестала называть их виновными. Тем не менее, следователи продолжают разбираться в ситуации. С девочкой работают психологи, а сама записка направлена на экспертизу.

Инцидент стал известен накануне, когда местная жительница нашла под окнами дома записку с просьбой спасти автора. Женщина заподозрила, что её могла написать девочка, живущая этажом выше — из этой квартиры ранее нередко доносились детские крики. Полиция попыталась попасть в квартиру, но дверь им не открыли.