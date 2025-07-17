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17 июля, 14:14

В Братске девочка написала записку о побоях, а потом отказалась от своих слов

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / New Africa

В Братске десятилетняя девочка, написавшая записку с просьбой о помощи и обвинениями в избиениях со стороны матери, позже отказалась от своих слов. Об этом сообщает RT.

По данным издания, ребенок рассказал о происходящем дома в тот момент, когда родителей не было рядом, но спустя время изменила позицию и перестала называть их виновными. Тем не менее, следователи продолжают разбираться в ситуации. С девочкой работают психологи, а сама записка направлена на экспертизу.

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Инцидент стал известен накануне, когда местная жительница нашла под окнами дома записку с просьбой спасти автора. Женщина заподозрила, что её могла написать девочка, живущая этажом выше — из этой квартиры ранее нередко доносились детские крики. Полиция попыталась попасть в квартиру, но дверь им не открыли.

А ранее всё в том же Братске уволили учителей, заставивших школьницу извиняться на коленях в классе.

Марина Фещенко
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