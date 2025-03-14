11-летняя школьница забеременела от отца в российском регионе

В Липецкой области житель Задонского района несколько лет насиловал собственную дочь. В результате 11-летняя девочка забеременела, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Суд признал 39-летнего мужчину виновным в множественных случаях насилия и развратных действиях в отношении малолетней дочери, которые продолжались с 2022 по 2024 годы. Девочка забеременела в 11-летнем возрасте, однако беременность пришлось прервать из-за её замершего состояния.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отказывался признавать свою вину, утверждая, что дочка оговорила его из-за обиды и не осознавала последствий своих слов по причине возраста. Тем не менее суд, рассмотрев все представленные доказательства, признал его виновным в изнасиловании и совершении развратных действий. Мужчина был приговорён к 21 году лишения свободы.

«Прокурором в интересах несовершеннолетней потерпевшей также был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, который судом удовлетворён в полном объёме», — уточнили в ведомстве.