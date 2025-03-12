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12 марта, 11:02

Старшеклассников ждёт уголовка за видео изнасилования девочки под Новосибирском

Старшеклассники, которые снимали на камеру изнасилование школьницы в Новосибирской области, могут получить уголовный срок. Об этом рассказал адвокат Денис Садовский в беседе с журналистом портала NGS.RU.

«Старшеклассники, снимавшие видео, если они достигли 14-летнего возраста и будет установлена их активная роль в преступлении, например подстрекательство, могут быть привлечены к уголовной ответственности», — пояснил он.

А вот избежать уголовной ответственности смогут мальчики, насиловавшие девочку, так как их возраст от 9 до 12 лет, добавил юрист. При этом родителей юных преступников ждёт административка за ненадлежащее воспитание детей. Кроме того, по словам Садовского, под уголовную ответственность могут попасть и школьные педагоги, если следствие докажет, что преступление было совершено на территории образовательного учреждения, в этом случае будет применена статья о халатности.

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Напомним, по чатам Новосибирской области разлетается видео, снятое старшеклассниками, где два мальчика 9 — 12 лет насилуют восьмилетнюю ученицу второго класса на территории школы. Директор образовательного учреждения отказалась давать какие-либо комментарии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Forever

Татьяна Миссуми
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