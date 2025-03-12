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12 марта, 07:24

В Новосибирской области школьники изнасиловали второклассницу и выложили видео

По чатам Новосибирской области разлетается видео, снятое старшеклассниками, где два мальчика 9-12 лет изнасиловали восьмилетнюю ученицу второго класса на территории школы. Об этом сообщает NGS.RU.

Жители села сообщили, что девочку 7-8 лет изнасиловали возле школы два мальчика, которое также являются учениками этого учебного заведения. Ученики старших классов сняли произошедшее на видео, которое теперь появляется в местных чатах.

Директор образовательного учреждения отказалась давать какие-либо комментарии.

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Ранее в Московской области три парня избили и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида, которая пошла провожать гостивших у неё друзей до остановки. Школьницу ударили по голове, затащили в подвал и заставили глотать таблетки, после которых она потеряла сознание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /ChameleonsEye

Владимир Озеров
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