В Новосибирской области школьники изнасиловали второклассницу и выложили видео

По чатам Новосибирской области разлетается видео, снятое старшеклассниками, где два мальчика 9-12 лет изнасиловали восьмилетнюю ученицу второго класса на территории школы. Об этом сообщает NGS.RU.

Жители села сообщили, что девочку 7-8 лет изнасиловали возле школы два мальчика, которое также являются учениками этого учебного заведения. Ученики старших классов сняли произошедшее на видео, которое теперь появляется в местных чатах.

Директор образовательного учреждения отказалась давать какие-либо комментарии.