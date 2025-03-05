10-летний мальчик изнасиловал школьника в туалете после тренировки

Десятилетний мальчик изнасиловал сверстника в туалете в Архангельской области. Как пишет РЕН ТВ, инцидент произошёл после тренировки по легкой атлетике.

Один из школьников зашёл в туалет, где к нему пристал другой мальчик. О надругательстве пострадавший ребёнок рассказал дома маме. Женщина написала заявление в полицию.