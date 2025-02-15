16-летний парень из Петербурга изнасиловал сестру во время отдыха на Кубани

Сводный брат изнасиловал свою 13-летнюю сестру. Об этом узнал отец девочки спустя год и обратился в полицию. Правоохранительные органы будут разбираться в ситуации, сообщает kp.ru.

Оказалось, что всё это случилось прошлым летом в Краснодарском крае. Когда семья была на отдыхе на Кубани, 16-летний мальчик надругался над школьницей. По словам отца девочки, подросток является сыном его жены.